В Лондоне в результате взрыва газа пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы в результате взрыва газа в жилом доме на юге Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В результате взрыва повреждены несколько жилых помещений на первом этаже, на нескольких этажах выше выбило окна.

Пожилой мужчина был доставлен в больницу, а еще три человека получили помощь на месте. Причины взрыва пока неизвестны.

На месте работают спасатели и аварийные бригады.