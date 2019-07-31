В Лондоне в результате взрыва газа пострадали четыре человека
Среда, 31 июля 2019, 12:34
Четыре человека получили травмы в результате взрыва газа в жилом доме на юге Лондона.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
В результате взрыва повреждены несколько жилых помещений на первом этаже, на нескольких этажах выше выбило окна.
Пожилой мужчина был доставлен в больницу, а еще три человека получили помощь на месте. Причины взрыва пока неизвестны.
На месте работают спасатели и аварийные бригады.
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