Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

SkyUp в октябре откроет рейсы в Чехию из трех украинских городов

Гданьск передумал радостно праздновать начало Второй мировой войны

КНДР во второй раз за неделю запустила две баллистические ракеты

28% европейцев не могут позволить себе недельный ежегодный отпуск вдали от дома






В Лондоне в результате взрыва газа пострадали четыре человека

Среда, 31 июля 2019, 12:34

Четыре человека получили травмы в результате взрыва газа в жилом доме на юге Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В результате взрыва повреждены несколько жилых помещений на первом этаже, на нескольких этажах выше выбило окна.

 

Пожилой мужчина был доставлен в больницу, а еще три человека получили помощь на месте. Причины взрыва пока неизвестны.

На месте работают спасатели и аварийные бригады.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания инциденты
powered by lun.ua