Помічник Зеленського прокоментував чутки про своє призначення на місце Пристайка
Помічник президента Андрій Єрмак прокоментував повідомлення ЗМІ, що його можуть призначити новим зовнішньополітичним радником Зеленського замість Вадима Пристайка.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
Зеленський призначив юриста і кінопродюсера Єрмака своїм помічником наступного дня після інавгурації. За інформацією BBC News Україна, його розглядають як можливого заступника глави Офісу президента України замість Пристайка.
"На сьогодні, як помічник президента, за його дорученнями, я підключаюся до питань міжнародної політики. Продовжуватиму курирувати якісь із цих напрямів і в майбутньому. Я там, де потрібен президентові. Ставати заступником глави Офісу президента в мої плани не входить", - сказав він.
Єрмак повідомив, що Пристайко залишається єдиним кандидатом на посаду міністра закордонних справ України. Він також зазначив, що заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль є професійною, шанованою в міжнародному співтоваристві людиною.
"Я думаю, що для всіх буде великою удачею, якщо вона продовжить працювати на тій позиції, на якій вона сьогодні є. Вона на своєму місці", - сказав він.
Єрмак закінчив Інститут міжнародних відносин університету ім.Шевченка, має ступінь магістра з міжнародного приватного права, проте не має жодного дипломатичного досвіду.
Єрмак є членом Асоціації правників України, брав участь у розробці законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності. Також продюсує фільми та є членом Української та Європейської кіноакадемій.
Як продюсер він брав участь у створенні кількох українських художніх фільмів, таких як "Сквот 32" і "Межа". Єрмак є засновником продакшн компанії Garnet International Media Group, яка, зокрема, виробляє серіали для ТРК "Україна".
Єрмак їздить разом з Пристайком у відрядження, бере участь в нормандських переговорах на рівні радників, залучений до підготовки майбутньої зустрічі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Єрмак вже літав до Вашингтона разом з секретарем РНБО Олександром Данилюком.