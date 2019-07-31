Португалія: фаворитами перед виборами є правлячі соціалісти, але більшості не мають

У Португалії правляча партія соціалістів продовжує лідирувати, однак на найближчих виборах поки не може розраховувати на абсолютну більшість.

Такими є результати опитування Multidados для телеканалу TVI, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лівоцентристська партія соціалістів під керівництвом прем’єра Антоніу Кошти має підтримку 35,5% голосів, згідно з опитуванням, опублікованим у вівторок ввечері.

Основна опозиційна до Кошти політична сила, соціал-демократи, можуть розраховувати на 20,3% голосів.

Соціал-демократи та їхні традиційні союзники з консервативної CDS-PP керували разом перед останніми виборами в 2015 році в період жорсткої економії, яку вони були змушені запровадити в рамках програми міжнародної допомоги.

Поєднання соціалістами бюджетної дисципліни з економічним зростанням заслужило похвалу з боку Брюсселя і рейтингових агентств. Зростання дещо сповільнилося з 2017 року, але як і раніше очікується, що воно перевищить середній показник по єврозоні.

В рамках пропорційної системи Португалії абсолютна більшість може бути досягнута з 42% до 45% голосів.

Але з 35,5% голосів соціалісти не отримають більшості в парламенті, а це означає, що їм потрібна підтримка іншої партії для формування уряду.