Португалия: фавориты перед выборами – правящие социалисты, но большинства они не имеют

В Португалии правящая партия социалистов продолжает лидировать, однако на ближайших выборах пока не может рассчитывать на абсолютное большинство.

Таковы результаты опроса Multidados для телеканала TVI, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Левоцентристская партия социалистов под руководством премьера Антониу Кошты пользуется поддержкой 35,5% голосов, согласно опросу, опубликованному во вторник вечером.

Основная оппозиционная Коште политическая сила, социал-демократы могут рассчитывать на 20,3% голосов.

Социал-демократы и их традиционные союзники из консервативной CDS-PP руководили вместе перед последними выборами в 2015 году в период жесткой экономии, которую они были вынуждены ввести в рамках программы международной помощи.

Сочетание социалистами бюджетной дисциплины с экономическим ростом заслужило похвалу со стороны Брюсселя и рейтинговых агентств. Рост несколько замедлился с 2017 года, но по-прежнему ожидается, что он превысит средний показатель по еврозоне.

В рамках пропорциональной системы Португалии абсолютное большинство может быть достигнуто с 42% до 45% голосов.

Но с 35,5% голосов социалисты не получат большинства в парламенте, а это значит, что им нужна поддержка другой партии для формирования правительства.