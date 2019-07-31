В Італії розслідують прогулянки сина глави МВС на поліцейському гідроциклі

Поліція італійського міста Равенна розслідує випадок ймовірного неналежного використання транспортного засобу поліції сином глави МВС Маттео Сальвіні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Розслідування почали після появи відео, на якому видно, як син Сальвіні сідає на гідроцикл агента морської поліції Мілана, щоб здійснити прогулянку на воді.

Сальвіні заявив, що його син на гідроциклі – це помилка.

"Мій син на поліцейському гідроциклі – це моя помилка як батька, поліцейський не має нести жодної відповідальності за це, я навпаки йому дякую, адже поліцейські щодня ризикують своїм життям", - сказав глава МВС.

В опозиції засудили цей інцидент.

"Транспорті засоби поліції служать гарантією нашої безпеки, але не для розваг родини Сальвіні", - сказав Емануеле Фіано, член італійської Палати депутатів від лівоцентристської партії "Демократіко".