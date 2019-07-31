В Италии расследуют прогулки сына главы МВД на полицейском гидроцикле

Полиция итальянского города Равенна расследует случай вероятного ненадлежащего использования транспортного средства полиции сыном главы МВД Маттео Сальвини.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Расследование начали после появления видео, на котором видно как сын Сальвини садится на гидроцикл агента морской полиции Милана, чтобы совершить прогулку на воде.

Сальвини заявил, что его сын на гидроцикле - это ошибка.

"Мой сын на полицейском гидроцикле - это моя ошибка как отца, полицейский не должен нести никакой ответственности за это, я наоборот ему благодарен, ведь полицейские ежедневно рискуют своей жизнью", - сказал глава МВД.

В оппозиции осудили этот инцидент.

"Транспортные средства полиции служат гарантией нашей безопасности, но не предназначены для развлечений семьи Сальвини", - сказал Эмануэле Фиано, член итальянской Палаты депутатов от левоцентристской партии "Демократико".