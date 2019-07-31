Зеленський підписав угоду зі Словаччиною про малий прикордонний рух для ще 30 українських сіл

Президент Володимир Зеленський затвердив зміни до угоди між Україною і Словаччиною про місцевий прикордонний рух, які передбачають спрощення перетину кордону для мешканців ще українських 30 сіл.

Про це йдеться у відповідному указі президента, повідомляє "Європейська правда".

"Затвердити угоду між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух від 30 травня 2008 року" - йдеться у тексті указу.

Зміни до угоди були підписані 16 квітня цього року у Братиславі під час візиту прем’єра Володимира Гройсмана до Словаччини.

Окрім розширення переліку прикордонних населених пунктів, зміни до угоди також передбачають збільшення до 90 днів терміну перебування.

Угода зі Словаччиною про місцевий прикордонний рух в редакції 2008 року передбачає її застосування для мешканців 280 сіл на території України і термін перебування у 30 днів.