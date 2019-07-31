Зеленский подписал соглашение со Словакией о малом приграничном движении для еще 30 украинских сел

Президент Владимир Зеленский утвердил изменения в соглашение между Украиной и Словакией о местном приграничном движении, предусматривающие упрощение пересечения границы для жителей еще 30 украинских сел.

Об этом говорится в соответствующем указе президента, сообщает "Европейская правда".

"Утвердить соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о внесении изменений в соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о местном приграничном движении от 30 мая 2008 года", - говорится в тексте указа.

Изменения в соглашения были подписаны 16 апреля этого года в Братиславе во время визита премьера Владимира Гройсмана в Словакию.

Кроме расширения перечня приграничных населенных пунктов, изменения в соглашение также предусматривают увеличение до 90 дней срока пребывания.

Соглашение со Словакией о местном приграничном движении в редакции 2008 года предусматривает его применение для жителей 280 сел на территории Украины и срок пребывания в 30 дней.