Brexit: від Джонсона хочуть референдуму щодо ірландського кордону
У Північній Ірландії прем'єру Британії Борису Джонсону висунули вимогу, що приготування до Brexit без угоди повинні включати в себе планування референдуму щодо ірландського кордону.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Під час свого першого візиту в Північну Ірландію в якості прем'єр-міністра Борис Джонсон зустрівся з представниками п'яти політичних партій.
Після переговорів лідерка Шинн Фейн Мері Лу Макдональд заявила, що її партія кинула виклик обіцянці Джонсона вивести Британії з ЄС до 31 жовтня, з угодою чи без.
"Ми дуже чітко заявили, що це буде катастрофою для ірландської економіки, для ірландського способу життя, для нашого суспільства, для нашої політики і для нашої мирної угоди", - сказала вона.
"Ми ясно дали йому зрозуміти, що велике планування, яке, за його словами, проводиться перед жорстким Brexit, має включати конституційне питання і питання про голосування щодо кордону тут, в Ірландії", - додала Макдональд.
Варто зазначити, що подібну вимогу Шинн Фейн висловила вже не вперше.