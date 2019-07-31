Brexit: від Джонсона хочуть референдуму щодо ірландського кордону

У Північній Ірландії прем'єру Британії Борису Джонсону висунули вимогу, що приготування до Brexit без угоди повинні включати в себе планування референдуму щодо ірландського кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Під час свого першого візиту в Північну Ірландію в якості прем'єр-міністра Борис Джонсон зустрівся з представниками п'яти політичних партій.

Після переговорів лідерка Шинн Фейн Мері Лу Макдональд заявила, що її партія кинула виклик обіцянці Джонсона вивести Британії з ЄС до 31 жовтня, з угодою чи без.

"Ми дуже чітко заявили, що це буде катастрофою для ірландської економіки, для ірландського способу життя, для нашого суспільства, для нашої політики і для нашої мирної угоди", - сказала вона.

"Ми ясно дали йому зрозуміти, що велике планування, яке, за його словами, проводиться перед жорстким Brexit, має включати конституційне питання і питання про голосування щодо кордону тут, в Ірландії", - додала Макдональд.

Варто зазначити, що подібну вимогу Шинн Фейн висловила вже не вперше.