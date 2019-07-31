Brexit: от Джонсона хотят референдума по ирландской границе

В Северной Ирландии премьеру Британии Борису Джонсону выдвинули требование, что приготовление к Brexit без соглашения должно включать в себя планирование референдума по вопросу ирландской границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Во время своего первого визита в Северную Ирландию в качестве премьер-министра Борис Джонсон встретился с представителями пяти политических партий.

После переговоров лидер Шинн Фейн Мэри Лу Макдональд заявила, что ее партия бросила вызов обещанию Джонсона вывести Британию из ЕС до 31 октября, с договором или без него.

"Мы очень четко заявили, что это будет катастрофой для ирландской экономики, для ирландского образа жизни, для нашего общества, для нашей политики и для нашего мирного соглашения", - сказала она.

"Мы ясно дали ему понять, что большое планирование, которое, по его словам, проводится перед жестким Brexit, должно включать конституционный вопрос и вопрос о голосовании по границе здесь, в Ирландии", - добавила Макдональд.

Стоит отметить, что подобное требование Шинн Фейн высказывает уже не впервые.