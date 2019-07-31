У Німеччині мають сумніви щодо участі у місії в Перській затоці під проводом США

У федеральному уряді Німеччини висловлюють сумніви щодо можливої участі країни у військово-морській місії в Ормузькій протоці під проводом Вашингтона, але можуть погодитися на подібну місію за участі лише європейських держав.

Про це повідомила заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Федеральний уряд стримано ставиться до конкретної пропозиції США і тому не запропонував власного внеску", - заявила Деммер.

За її словами, причиною такого стриманого ставлення є те, що "загальний підхід нашої політики щодо Ірану відрізняється від загального підходу США". Однак, як зауважила Деммер, федеральний уряд не виключає можливої участі ВМС країни в суто європейській місії в Ормузькій протоці.

Деммер додала, що "важливо продовжувати шлях дипломатії". Метою має бути деескалація та забезпечення подальшого існування ядерної угоди. "Залучення до місії під керівництвом США може ускладнити це питання, хоча, звісно, ми поділяємо конкретну мету гарантування свободи судноплавства", - зауважила вона.

Тим часом міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер зазначила, що уряд країни ще не ухвалив остточне рішення про відхилення запиту США щодо участі в місії.

Як повідомлялося, США офіційно попросили Німеччину разом з Францією та Британією взяти участь у гарантуванні безпеки торговельної діяльності в Ормузькій протоці.