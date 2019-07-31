В Германии сомневаются насчет участия в миссии в Персидском заливе под руководством США

В федеральном правительстве Германии выражают сомнения относительно возможного участия страны в военно-морской миссии в Ормузском проливе под руководством Вашингтона, но могут согласиться на подобную миссию с участием только европейских государств.

Об этом сообщила заместитель представителя немецкого правительства Ульрике Деммер, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Федеральное правительство сдержанно относится к конкретному предложению США и поэтому не предложил собственного взноса", - заявила Деммер.

По ее словам, причиной такого сдержанного отношения является то, что "общий подход нашей политики в отношении Ирана отличается от общего подхода США". Однако, как заметила Деммер, федеральное правительство не исключает возможного участия ВМС страны в сугубо европейской миссии в Ормузском проливе.

Деммер добавила, что "важно продолжать путь дипломатии". Целью должна быть деэскалация и обеспечение дальнейшего существования ядерной сделки. "Привлечение к миссии под руководством США может усложнить этот вопрос, хотя, конечно, мы разделяем конкретную цель обеспечения свободы судоходства", - отметила она.

Тем временем министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что правительство страны еще не приняло остточное решение об отклонении запроса США относительно участия в миссии.

Как сообщалось, США официально попросили Германию вместе с Францией и Британией принять участие в обеспечении безопасности торговой деятельности в Ормузском проливе.