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Комітет Сенату США розгляне законопроєкт про "санкції з пекла" проти РФ

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Комітет Сенату США розгляне законопроєкт про "санкції з пекла" проти РФ

Середа, 31 липня 2019, 19:58

Голова комітету Сенату США з міжнародних справ, республіканець Джим Ріш заявив, що комітет має намір розглянути двопартійний законопроєкт "Акт щодо захисту американської безпеки від агресії Кремля", проте не вказав терміни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цей законопроєкт, відомий як DASKA, запровадить жорсткі санкції проти Росії за її втручання у вибори в США та агресію проти України. Один із його авторів, республіканський сенатор Ліндсі Грем, назвав ініціативу "законопроєктом про санкції з пекла".

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DASKA запровадить жорсткі заходи щодо нафтогазового сектора Росії, який складає близько 40 відсотків доходів Москви, зокрема обмеження стосовно осіб, які надають товари, послуги або фінансування для підтримки розвитку нафтовидобування в країні.

Російські державні енергетичні підприємства за межами Росії, зокрема інвестиції в проєкти скрапленого природного газу, також потраплять під санкції в разі схвалення документа.

Нагадаємо, 30 липня комітет Сенату з міжнародних справ схвалив законопроєкт, який має накласти санкції щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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