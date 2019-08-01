Сенат США затвердив Келлі Крафт на посаді посла в ООН

Сенат США затвердив кандидатуру Келлі Крафт на посаду посла в ООН, хоча демократи були проти її призначення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Крафт раніше працювала послом США в Канаді, де вона, зокрема, брала участь у переговорах щодо переглянутого Північноамериканського пакту про вільну торгівлю.

Вона одружена із заможним вугільним магнатом, і сенатори-демократи висловили стурбованість тим, що її родинні зв'язки з галуззю можуть вплинути на політику США щодо клімату. Демократи наполягають, щоб економіка США орієнтувалася на нові джерела енергії, такі як відновлювана енергія.

Демократи також висловили стурбованість з приводу відсутності у Крафт відповідного міжнародного та технічного досвіду для такої важливої ​​та вимогливої ​​позиції.

57-річна Крафт був головним донором республіканців, а її чоловік Джо Крафт пожертвував 1 мільйон доларів у фонд інавгурації Трампа в 2017 році. Вона замінить на посаді посла Ніккі Гейлі, яка пішла наприкінці минулого року.

Трамп спочатку обрав речницю Держдепартаменту Хезер Науерт, але кандидатура так і не була офіційно подана.