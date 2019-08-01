Сенат США утвердил Келли Крафт в должности посла в ООН

Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность посла в ООН, хотя демократы были против ее назначения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Крафт ранее работала послом США в Канаде, где она, в частности, участвовала в переговорах по пересмотру Североамериканского пакта о свободной торговле.

Она замужем за состоятельным угольным магнатом, и сенаторы-демократы выразили обеспокоенность тем, что ее родственные связи с отраслью могут повлиять на климатическую политику США. Демократы настаивают, чтобы экономика США ориентировалась на новые источники энергии, такие как возобновляемая энергия.

Демократы также выразили обеспокоенность по поводу отсутствия у Крафт соответствующего международного и технического опыта для такой важной позиции.

57-летняя Крафт был главным донором республиканцев, а ее муж Джо Крафт пожертвовал 1 млн долларов в фонд инаугурации Трампа в 2017 году. Она заменит на посту посла Никки Хейли, которая ушла в конце прошлого года.

Трамп сначала выбрал пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Науерт, но кандидатура так и не была официально представлена.