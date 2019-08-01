Трамп слідом за Польщею вирушить у Данію

Президент США Дональд Трамп у вересні з державним візитом відвідає Данію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це проінформувала пресслужба Білого дому.

Трамп вирушить до Данії після відвідин Польщі, де 1 вересня візьме участь у заходах з нагоди 80-ї річниці від початку Другої світової війни.

"Президент і перша леді також прийняли запрошення відвідати її величність Маргрете II, королеву Данії, де президент візьме участь в серії двосторонніх зустрічей і зустрінеться з лідерами бізнесу", - повідомили у Білому домі.

У повідомленні зазначається, що цей візит підкреслить історичні зв'язки між Сполученими Штатами, Польщею та Данією, а також висловить готовність протистояти багатьом спільним викликам безпеки в регіоні.

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Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що планує обговорити з Трампом такі глобальні проблеми як безпеку, ситуацію в Арктиці, торгівлю та інвестиції.

Візит Трампа до Данії відбудеться 2 та 3 вересня. Також Трамп зустрінеться з лідерами Гренландії та Фарерських островів.