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Трамп следом за Польшей отправится в Данию

Четверг, 1 августа 2019, 11:30

Президент США Дональд Трамп в сентябре посетит с государственным визитом Данию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировала пресс-служба Белого дома.

Трамп отправится в Данию после посещения Польши, где 1 сентября примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

"Президент и первая леди также приняли приглашение посетить ее величество Маргрете II, королеву Дании, где президент примет участие в серии двусторонних встреч и встретится с лидерами бизнеса", - сообщили в Белом доме.

В сообщении отмечается, что этот визит подчеркнет исторические связи между Соединенными Штатами, Польшей и Данией, а также выразит готовность противостоять многим общим вызовам безопасности в регионе.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что планирует обсудить с Трампом такие глобальные проблемы как безопасность, ситуацию в Арктике, торговлю и инвестиции.

Визит Трампа в Данию состоится 2 и 3 сентября. Он также встретится с лидерами Гренландии и Фарерских островов.

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Трамп Дания
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