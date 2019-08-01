160 осіб за рік: У Латвії після скандалу з Лепсом розповіли про "чорні списки"

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що список осіб, яким заборонено приїжджати до Латвії, весь час поповнюється: цьогоріч у ньому стало на 161 прізвище більше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Днями голову МВС Латвії Сандіса Гіргенса розкритикували за відвідини концерту в Юрмалі, де, зокрема, виступав російський виконавець Григорій Лепс. У відповідь на запитання, чи внесений він у "чорний список" Латвії, голова МЗС уточнювати конкретне прізвище не став.

"Наша позиція завжди була така: ми ніколи не коментуємо ні критерії, ні саме складання (списків). Повідомляємо тільки, коли вважаємо за потрібне. Але в принципі, МЗС не думає, що це добрий тон в дипломатичному і політичному плані, починати обговорення того чи іншого персонажа", - сказав він.

Міністр вказав лише, що "цього року ми внесли в ці списки з різних причин 161 громадянин інших країн".

Відмовившись уточнювати конкретне громадянство нев'їзних, Рінкевич підтвердив, що списки час від часу переглядаються, але "разом з тим, поки ми нікого з цих списків не виключали".

Також він не став "вдаватися в подробиці", чи йде цей процес включення-виключення у відповідь на поповнення цих списків іншими країнами. "Можу лише сказати, що рішення ухвалюються із зовнішньополітичних причин, а також з причин безпеки або рекомендації спецслужб".

МЗС відмовилось уточнювати, скільки всього прізвищ фігурує в "чорних списках" Латвії і скільки людей туди потрапили раніше.

Нагадаємо, Литва оголосила персоною нон грата Лепса, якого підозрюють у зв'язках з кримінальним світом.

Лепс може бути пов'язаний з російською мафією - за даними американських джерел, він виступав кур'єром і передавав гроші різним особам від лідерів одного з угруповань. В Україні Лепс вже є персоною нон грата.