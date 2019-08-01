160 человек за год: в Латвии после скандала с Лепсом рассказали о "черных списках"

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что список лиц, которым запрещено приезжать в Латвию, все время пополняется: в этом году в нем стало на 161 фамилию больше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

На днях главу МВД Латвии Сандиса Гиргенса раскритиковали за посещение концерта в Юрмале, где, в частности, выступал российский исполнитель Григорий Лепс. В ответ на вопрос, внесен ли он в "черный список" Латвии, глава МИД уточнять конкретную фамилию не стал.

"Наша позиция всегда была такова: мы никогда не комментируем ни критерии, ни само составление (списков). Сообщаем только, когда считаем нужным. Но в принципе, МИД не думает, что это хороший тон в дипломатическом и политическом плане - начинать обсуждение того или иного персонажа", - сказал он.

Министр отметил лишь, что "в этом году мы внесли в эти списки по разным причинам 161 гражданина других стран".

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Отказавшись уточнять конкретное гражданство невъездных, Ринкевичс подтвердил, что списки время от времени пересматриваются, но "вместе с тем, пока мы никого из этих списков не исключали".

Он также не стал "вдаваться в подробности", идет ли этот процесс включения-исключения в ответ на пополнение этих списков другими странами. "Могу только сказать, что решение принимаются по внешнеполитическим причинам, а также из соображений безопасности или рекомендации спецслужб".

МИД отказалось уточнять, сколько всего фамилий фигурирует в "черных списках" Латвии и сколько людей туда попали ранее.

Напомним, Литва объявила персоной нон грата Лепса, которого подозревают в связях с криминальным миром.

Лепс может быть связан с российской мафией - по данным американских источников, он выступал курьером и передавал деньги разным лицам от лидеров одной из группировок. В Украине Лепс уже является персоной нон грата.