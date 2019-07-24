Глава МВС Латвії - критикам: ходив не на Лепса, а на міжнародний фестиваль

Глава МВС Латвії Сандіс Гіргенс, реагуючи на критику у свій бік, заявив, що відвідував концерт латвійської виконавиці Лайми Вайкуле, а не російського співака Григорія Лепса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LETA.

За відвідини концерту, де, зокрема, виступав Лепс, Гіргенса розкритикував міністр юстиції Латвії Яніс Борданс.

Він вказав, що присутність Гіргенса на цьому концерті принижує Латвію, адже Лепс пов'язаний з кримінальними колами Росії і перебуває в "чорному списку" в США і Литві.

Борданс висловив невдоволення, що російський виконавець не внесений на території Латвії в "чорний список".

Гіргенс сказав, що у нього немає правових підстав вносити Лепса до "чорного списку". Для цього потрібен сигнал з боку компетентних правоохоронних органів, а йому такий сигнал не надходив.

Гіргенс додав, що міністр юстиції своєю заявою "знецінив" Вайкуле, яка була організатором цього "міжнародного фестивалю" в Юрмалі.

"Нагадаю - Лайма Вайкуле отримала особливу подяку від президента Латвії - похвалу за чудовий внесок у латвійську і світову музику", - сказав Гіргенс.

За його словами, Борданс має "образу" через переобрання Нормунда Межвіетса на посаду глави Служби державної безпеки.

"Нова консервативноа партія" Борданса під час голосування покинула зал засідань уряду. Причиною тому стало рішення голосувати в закритому режимі, без звіту про виконану роботу з боку Межвіетса.

Нагадаємо, Литва оголосила персоною нон грата російського виконавця Григорія Лепса, якого підозрюють у зв'язках з кримінальним світом.

Лепс може бути пов'язаний з російською мафією - за даними американських джерел, він виступав кур'єром і передавав гроші різним особам від лідерів одного з угруповань. В Україні Лепс вже є персоною нон грата.