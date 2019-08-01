Прем'єр Ірландії бачить загрозу безпеці країни в Brexit без угоди

Якщо Британія покине Європейський Союз без угоди, Ірландія може зіткнутися як з загрозою безпеці, так і з конституційними наслідками.

Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Я думаю, що ми повинні побоюватися Brexit без угоди. Brexit без угоди матиме вплив на економіку півночі та півдня та Великої Британії. Це може мати і наслідки для безпеки, і це може мати конституційні наслідки", - сказав Варадкар журналістам.

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Якщо Велика Британія покине Європейський союз без угоди 31 жовтня, неминуче активізуються розмови про можливе об'єднання Ірландії та Північної Ірландії, яка є частиною Сполученого Королівства, вважає він.

Понад 3600 осіб загинули упродовж трьох десятиліть насильства між ірландськими націоналістами, які прагнуть об'єднаної Ірландії, британськими силами безпеки та пробританськими юніоністами (прихильниками єдності Північної Ірландії з Британією).

Страсноп’ятницька (Белфастська) угода 1998 року, яка поклала край насильству, передбачає проведення референдумів по обидва боки кордону для об'єднання острова, якщо Лондон і Дублін побачать громадську підтримку цього питання.

Британський уряд вважає, що зараз достатнього громадського запиту для проведення референдумів немає.