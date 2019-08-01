Премьер Ирландии видит угрозу безопасности страны в Brexit без соглашения

Если Великобритания покинет Европейский Союз без соглашения, Ирландия может столкнуться как с угрозой безопасности, так и с конституционными последствиями.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я думаю, что мы должны опасаться Brexit без соглашения. Brexit без соглашения повлияет на экономику севера и юга и Великобритании. Это может иметь и последствия для безопасности, и это может иметь конституционные последствия", - сказал Варадкар журналистам.

Если Великобритания покинет Европейский Союз без соглашения 31 октября, неизбежно активизируются разговоры о возможном объединении Ирландии и Северной Ирландии, которая является частью Соединенного Королевства, считает он.

Более 3600 человек погибли за три десятилетия насилия между ирландскими националистами, которые стремятся объединенной Ирландии, британскими силами безопасности и пробританскими юнионистами (сторонниками единства Северной Ирландии с Великобританией).

Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец насилию, предусматривает проведение референдумов по обе стороны границы для объединения острова, если Лондон и Дублин увидят общественную поддержку этого вопроса.

Британское правительство считает, что сейчас достаточного общественного запроса для проведения референдумов нет.