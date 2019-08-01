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Парламент Молдови проголосував за скасування змішаної виборчої системи

Четвер, 1 серпня 2019, 16:52

Парламент Молдови схвалив скасування змішаної виборчої системи і повернення до пропорційної виборчої системи за партійними списками. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOI.

У ході дебатів між двома читаннями депутати змінили виборчий поріг, знизивши його з 6% до 5% для партій і з 9% до 7% для виборчих блоків.

У той же час, якщо депутат нинішнього скликання, обраний за одномандатним округом, піде у відставку, будуть організовані дострокові вибори, але при цьому не буде застосовуватися ряд положень, що стосуються агітації в день виборів і дня тиші.

Ініціатива додатково вимагає зміни декількох законів, йдеться у матеріалі.

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Проєкт винесуть на остаточне голосування під час позачергової сесії, після відповідної редакції, необхідної в зв'язку з внесенням до нього ряду поправок.

Парламент Молдови 31 липня також запровадив мораторій на видачу громадянства країни в обмін на інвестиції.

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