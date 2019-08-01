Парламент Молдовы проголосовал за отмену смешанной избирательной системы

Парламент Молдовы одобрил отмену смешанной избирательной системы и возврат к пропорциональной избирательной системе по партийным спискам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOI.

В ходе дебатов между двумя чтениями депутаты изменили избирательный порог, снизив его с 6% до 5% для партий и с 9% до 7% для избирательных блоков.

В то же время, если депутат нынешнего созыва, избранный по одномандатному округу, уйдет в отставку, будут организованы досрочные выборы, но при этом не будет применяться ряд положений, касающихся агитации в день выборов и день тишины.

Инициатива дополнительно требует изменения нескольких законов, говорится в материале.

Проект вынесен на окончательное голосование во время внеочередной сессии, после соответствующей редакции, необходимой в связи с внесением в него ряда поправок.

Парламент Молдовы 31 июля также ввел мораторий на выдачу гражданства страны в обмен на инвестиции.