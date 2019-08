Повені у Британії: місто під Манчестером евакуюють через загрозу прориву дамби

У Британії через загрозу прориву дамби евакуюють невелике місто Вейлі Брідж неподалік від Манчестера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

"Вейлі Брідж підлягає евакуації через поточну ситуацію в резервуарі Тоддброк", - повідомили в місцевій поліції.

При цьому людей попередили, що невідомо, як довго триватиме евакуація, порадивши взяти з собою ліки і домашніх улюбленів.

Оголошення про евакуацію було зроблене практично одночасно з попередженням Агентства з питань довкілля – "велика повінь – небезпека для життя". Це попередження найвищого рівня.

Повідомляється, що рівень води в річці Гойт раптово виріс, що загрожує проривом дамби. На фотографіях видно, що стіна резервуару вже істотно пошкоджена.

Holy crap. The dam wall in whaley bridge is in risk of collapse.

Homes and businesses are being evacuated 😳 pic.twitter.com/DArwAOqEJi