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Повені у Британії: місто під Манчестером евакуюють через загрозу прориву дамби

Четвер, 1 серпня 2019, 16:55

У Британії через загрозу прориву дамби евакуюють невелике місто Вейлі Брідж неподалік від Манчестера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

"Вейлі Брідж підлягає евакуації через поточну ситуацію в резервуарі Тоддброк", - повідомили в місцевій поліції.

При цьому людей попередили, що невідомо, як довго триватиме евакуація, порадивши взяти з собою ліки і домашніх улюбленів.

Оголошення про евакуацію було зроблене практично одночасно з попередженням Агентства з питань довкілля – "велика повінь – небезпека для життя". Це попередження найвищого рівня.

Повідомляється, що рівень води в річці Гойт раптово виріс, що загрожує проривом дамби. На фотографіях видно, що стіна резервуару вже істотно пошкоджена.

В районі дамби вже перекрили дороги.

Зазначається, що прорив дамби загрожує затопленням значних територій поблизу Манчестера.

Як повідомлялося, сильні дощі у Великій Британії призвели до підвищення рівня води в річках і затоплення населених пунктів.

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Велика Британія
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