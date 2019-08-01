Глава МЗС Німеччини застеріг перед наслідками припинення ракетного договору між РФ і США

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас наголосив на серйозних наслідках через закінчення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) для глобальної політики контролю над озброєнням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Незважаючи на всі заклики і пропозиції до діалогу, Росія відмовляється від знищення систем, які порушують договір і, до того ж, розмістила по сусідству з нами найсучаснішу ядерну зброю", - заявив Маас.

На думку міністра, у світі дедалі менше уваги звертають на мету ядерного роззброєння.

"І коли ми завтра прокинемося, один з найуспішніших договорів про роззброєння вже буде історією", - зазначив він. Маас наголосив, що якщо не зупинити подальший розпад системи світового контролю над роззброєнням, це загрожуватиме серйозними наслідками для безпеки в усьому світі.

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Глава німецького МЗС наголошує на необхідності напрацювати чіткий план для "повернення до ядерного роззброєння і контролю над озброєннями".

Маас виділив п'ять кроків до ядерної безпеки. Серед них - повернення контролю за озброєннями на міжнародний порядок денний, запобігання ескалації за допомогою контролю за знищенням ядерної зброї, сприяння діалогу про безпеку в Європі між Росією і США за участю Ради Європи, а також використання нових технологій для контролю за озброєннями.

Восени 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам. У грудні держсекретар США Майк Помпео висунув ультиматум Росії, зажадавши протягом 60 днів знищити або модифікувати ракету 9М729, що, як стверджують у Вашингтоні, за своїми показниками порушує ДРСМД.

2 лютого Сполучені Штати припинили свої зобов'язання за Договором і почали процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через шість місяців, тобто 2 серпня. Росія заперечувала усі звинувачення США.