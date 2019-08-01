Глава МИД Германии предостерег перед последствиями прекращения ракетного договора между РФ и США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул серьезных последствиях из-за окончания действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) для глобальной политики контроля над вооружением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Несмотря на все призывы и предложения к диалогу, Россия отказывается от уничтожения систем, которые нарушают договор и, к тому же, разместила по соседству с нами современное ядерное оружие", - заявил Маас.

По мнению министра, в мире все меньше внимания обращают на цель ядерного разоружения.

"И когда мы завтра проснемся, один из самых успешных договоров о разоружении уже будет историей", - отметил он. Маас подчеркнул, что если не остановить дальнейший распад системы мирового контроля над разоружением, это грозит серьезными последствиями для безопасности во всем мире.

Глава немецкого МИД подчеркивает необходимость наработать четкий план для "возвращения к ядерному разоружению и контролю над вооружениями".

Маас выделил пять шагов к ядерной безопасности. Среди них - возвращение контроля над вооружениями на международную повестку дня, предотвращения эскалации с помощью контроля за уничтожением ядерного оружия, содействие диалогу о безопасности в Европе между Россией и США при участии Совета Европы, а также использование новых технологий для контроля за вооружениями.

Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия ДРСМД, и в этой ситуации его сохранение не выгодно Соединенным Штатам. В декабре госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, что, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД.

2 февраля Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору и начали процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через шесть месяцев, то есть 2 августа. Россия отрицала все обвинения США.