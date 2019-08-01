Орбан зустрівся з новою головою ЄК: серйозна леді, яка розуміє Центральну Європу

Прем'єр-міністр Угорщини очікує "більш змістовних" дебатів щодо міграції в Європейському Союзі після "успішної" зустрічі в Брюсселі з майбутньою головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан у четвер охарактеризував обраного президента Європейської комісії як "серйозну леді", яка має "серйозний досвід та сміливе мислення" та "розуміє, що відбувається в Центральній Європі".

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Орбан, який суворо виступає проти імміграції, надто мусульман, сподівається, що фон дер Лейен буде спрямовувати дебати щодо міграції на питання, де можна очікувати "позитивного" результату, наприклад, про захист кордону та необхідність депортувати назад мігрантів, які приїхали до Європи "шляхом порушення правил".

"Добре поговорили з прем'єр-міністром Орбаном про мої політичні директиви. Домовились про необхідність нових та практичних рішень щодо міграції. Також обговорювалася конкурентоспроможність та необхідність наближення інституцій ЄС до країн-членів. Верховенство права має вирішальне значення, стосується всіх. Потрібний сильний оборонний союз", - написала фон дер Ляєн у своєму Twitter.

Вона раніше заявила, що ЄС не може "ігнорувати" аргументи країн, які відмовляються приймати біженців з Африки та Близького Сходу, навівши в приклад заяви Польщі про нібито прибуття до країни 1,5 млн біженців з України.