Угорщина виправдовує дозвіл транзиту військової техніки РФ повітрям

Уряд Угорщини в середу захистив своє рішення дозволити транзит російської військової техніки через свій повітряний простір, попри санкції ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Росія доставила 10 бойових розвідувальних патрульних машин БРДМ-2 на військову базу сербської армії. Це була частина обіцяної поставки 30 б/в танків Т-72 та 30 БРДМ-2.

Транспортні засоби доставили, незважаючи на те, що сусідня Румунія відмовила у транзиті російського транспорту з озброєннями через Дунай у зв'язку з міжнародними санкціями проти Москви за її дії в Україні.

Після анексії Криму Росією ЄС запровадив ембарго на торгівлю зброєю з Росією, а також заборону експорту так званих товарів подвійного призначення, які можна використовувати як у військових, так і в цивільних цілях.

Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив журналістам у середу, що авіаперевезення дозволили пройти через повітряний простір Угорщини, оскільки вантаж перевозили не у військовому літаку, а у цивільному, що не потребує спеціального дозволу.

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"Звичайно, ми отримуємо сповіщення про цивільний літак, що входить у повітряний простір Угорщини, але це повністю сповіщення типу протоколу, який слід просто визнати", - сказав Гуйяш, додавши, що з географічних причин російський вантаж також мав пролетіти через Польщу та Словаччину.

Прессекретар Єврокомісії сказав: "Ми бачили повідомлення. Не вдаючись до деталей, виконання обмежувальних заходів ЄС є обов'язком держав-членів ЄС".

"Найголовніше для нас - це те, що нам вдалося перевезти транспортні засоби до Сербії", - сказав президент Сербії Aлександар Вучич. "Як і яким шляхом вони прибули, це наша справа".

На Заході є побоювання, що Росія може підштовхнути Сербію до чергової війни, особливо проти колишньої провінції Косово, яка проголосила незалежність 2008 року.