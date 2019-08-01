Орбан встретился с новой главой ЕК: серьезная леди, понимающая Центральную Европу

Премьер-министр Венгрии ожидает "более содержательных" дебатов по миграции в Европейском Союзе после "успешной" встречи в Брюсселе с будущей главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Премьер-министр Виктор Орбан в четверг охарактеризовал избранного президента Европейской комиссии как "серьезную леди", которая имеет "серьезный опыт и смелое мышление" и "понимает, что происходит в Центральной Европе".

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Орбан, строго выступающий против иммиграции, особенно мусульман, надеется, что фон дер Ляен будет направлять дебаты по миграции на вопросы, где можно ожидать "положительного" результата, например, по защите границы и необходимости выслать назад мигрантов, приехавших в Европу "путем нарушения правил".

"Хорошо поговорили с премьер-министром Орбаном о моих политических директивах. Договорились о необходимости новых и практических решений по миграции. Также обсуждалась конкурентоспособность и необходимость приближения институтов ЕС к странам-членам. Верховенство права имеет решающее значение и касается всех. Нужен сильный оборонительный союз", - написала фон дер Ляен в своем Twitter.

Она ранее заявила, что ЕС не может "игнорировать" аргументы стран, которые отказываются принимать беженцев из Африки и Ближнего Востока, приведя в пример заявления Польши о якобы прибытии в страну 1,5 млн беженцев из Украины.