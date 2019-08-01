Польща не визнає, що питання німецьких репарацій є закритим

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович сказав, що поляки не можуть сприймати питання військових репарацій як закрите.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

Очільник МЗС Німеччини Гайко Маас під час візиту до Польщі з нагоди річниці Варшавського повстання попросив у поляків пробачення за те, що німці робили під час війни.

"Мені соромно за те, що німці – від імені Німеччини – вчинили Польщі",- наголосив Гайко Маас. Дипломат додав теж, що "знищення столиці було, однак, особливо темною главою цієї війни, свідомим ударом, завданим з метою знищення всього, що сприяє польській ідентичності".

Яцек Чапутович заявив, що для Німеччини, якою управляли націонал-соціалісти, Польща була перешкодою у планах побудови імперії. Він нагадав про знищення, зроблені гітлерівцями, та наголосив, що "збитки, заподіяні Польщі та полякам, їхній злочинець не відшкодував. Поляки самі своїми зусиллями та роботою відновили зруйновану столицю. Цей факт є наочною ілюстрацією ширшої проблеми, яка заважає полякам визнати питання репарацій закритим", - підкреслив міністр закордонних справ Польщі.

Нагадаємо, в німецькому уряді неодноразово наголошували, що питання репарацій є закритим після того як це питання піднімали і Польща, і Греція.