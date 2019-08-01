Польша не признает, что вопрос немецких репараций является закрытым

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сказал, что поляки не могут воспринимать вопрос военных репараций как закрытое.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

Глава МИД Германии Хайко Маас во время визита в Польшу по случаю годовщины Варшавского восстания попросил у поляков прощения за то, что немцы делали во время войны.

"Мне стыдно за то, что немцы – от имени Германии – Польше совершили",- подчеркнул Гайко Маас. Дипломат добавил также, что "уничтожение столицы было, однако, особенно темной главой этой войны, сознательным ударом, нанесенным с целью уничтожения всего, что способствует польской идентичности".

Яцек Чапутович заявил, что для Германии, которой управляли национал-социалисты, Польша была преградой в планах построения империи. Он напомнил об уничтожении, сделанные гитлеровцами, и подчеркнул, что "убытки, причиненные Польше и полякам, их преступник не возместил. Поляки сами своими усилиями и работой восстановили разрушенную столицу. Этот факт является наглядной иллюстрацией более широкой проблемы, которая мешает полякам признать вопрос репараций закрытым", - подчеркнул министр иностранных дел Польши.

Напомним, в немецком правительстве неоднократно подчеркивали, что вопрос репараций закрыт после того как этот вопрос поднимали и Польша, и Греция.