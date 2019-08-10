Півтори сотні мігрантів спробували проникнути до Північної Македонії

Поліція Північної Македонії повідомила, що протягом ночі затримала 161 мігранта, які намагались нелегально потрапити в країну з Греції.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на агентство AP.

У заяві поліції йдеться, що мігрантів на півдні країни виявила місцева поліція та офіцери з інших європейських країн, які допомагають патрулювати кордони Північної Македонії.

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Зазначається, що вони є громадянами Пакистану, Індії, Бангладеш, Афганістану, Сомалі та Еритреї. Затримані подорожували чотирма групами.

Мігрантів доставили у центр утримання під вартою в південному місті Гевгелія. Далі їх депортують до Греції.

Попри закриття кордонів на початку 2016 року, мігранти, які опинилися в Греції після незаконного в'їзду з Туреччини, все ще намагаються потрапити через Балкани до багатших країн Європи.