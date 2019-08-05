Прикордонні сили ЄС причетні до жорстокого поводження з мігрантами - ЗМІ

Німецькі і британські ЗМІ опублікували звіт організації Returns Network, в якому йдеться про те, що співробітники прикордонного агентства Євросоюзу Frontex причетні до порушень прав людини і жорсткого поводження з мігрантами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з даними звіту, співробітники Frontex не тільки закривали очі на насильство щодо переміщених осіб з боку представників національних прикордонних служб на зовнішньому кордоні ЄС, а й самі часто поводилися з біженцями нелюдяно.

Посилаючись на внутрішні документи Frontex, організація Returns Network повідомила, що прикордонники використовували гумові кийки і балончики з перцевим газом проти біженців, і переслідували їх в лісах зі службовими собаками.

Мережа встановила, що особливо жорстоко поводилися з біженцями прикордонники в Греції, Болгарії та Угорщини. У Frontex знали про це, але просто закрили справи.

Нагадаємо, Європейська комісія висунула пропозицію про зміцнення агентства Frontex, штаб-квартира якого знаходиться у Варшаві.

План передбачає збільшення кількості прикордонників до 10 тисяч до 2020 року і має допомогти блоку краще регулювати приплив мігрантів.

Але деякі країни південної та східної Європи висловили занепокоєння тим, що розширення ролі Frontex зменшить їх суверенітет.