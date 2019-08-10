Полторы сотни мигрантов попытались проникнуть в Северную Македонию

Полиция Северной Македонии сообщила, что в течение ночи задержала 161 мигранта, которые пытались нелегально попасть в страну из Греции.

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на агентство AP.

В заявлении полиции говорится, что мигрантов на юге страны обнаружила местная полиция и офицеры из других европейских стран, которые помогают патрулировать границы Северной Македонии.

Читайте также Пограничные силы ЕС причастны к жестокому обращению с мигрантами - СМИ

Отмечается, что они являются гражданами Пакистана, Индии, Бангладеш, Афганистана, Сомали и Эритреи. Задержанные путешествовали четырьмя группами.

Мигрантов доставили в центр содержания под стражей в южном городе Гевгелия. Далее их депортируют в Грецию.

Несмотря на закрытие границ в начале 2016 года, мигранты, которые оказались в Греции после незаконного въезда из Турции, все еще пытаются попасть через Балканы в богатые страны Европы.