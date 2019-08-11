Прем’єр Британії хоче розширити тюрми на 10 тисяч місць

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв створити додаткові 10 000 місць у в’язницях, а також розширити повноваження правоохоронних органів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За словами Джонсона, після "сплеску насильницьких злочинів... прийшов час діяти".

Очікується, що 10 000 нових тюремних місць будуть створені шляхом будівництва нових в'язниць і розширення існуючих тюрем. План обійдеться у суму до 2,5 млрд. фунтів стерлінгів.

Джонсон також вважає, що багато злочинців, засуджених за тяжкі злочини, виходять на свободу занадто рано, і необхідні більш жорсткі покарання.

"Ми повинні жорстко боротися зі злочинністю, - заявив він. - Це означає, що треба жорстко карати злочинців. Нам потрібно змінити баланс страху. Я хочу, щоб злочинці боялися, а не громадськість."

Також Джонсон виступив за розширення повноважень поліції, щоб правоохоронці могли зупиняти і обшукувати людей на вулицях навіть без обґрунтованої підозри.

Минулого місяця уряд також зобов'язався набрати 20 000 додаткових поліцейських.