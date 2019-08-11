Премьер Британии хочет расширить тюрьмы на 10 тысяч мест

Премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал создать дополнительные 10 000 мест в тюрьмах, а также расширить полномочия правоохранительных органов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По словам Джонсона, после "всплеска насильственных преступлений... пришло время действовать".

Ожидается, что 10 000 новых тюремных мест будут созданы путем строительства новых тюрем и расширение существующих тюрем. План обойдется в сумму до 2,5 млрд. фунтов стерлингов.

Джонсон также считает, что много преступников, осужденных за тяжкие преступления, выходят на свободу слишком рано, и необходимы более жесткие наказания.

"Мы должны жестко бороться с преступностью, - заявил он. - Это значит, что надо жестко наказывать преступников. Нам нужно изменить баланс страха. Я хочу, чтобы преступники боялись, а не общественность."

Также Джонсон выступил за расширение полномочий полиции, чтобы правоохранители могли останавливать и обыскивать людей на улицах даже без обоснованного подозрения.

В прошлом месяце правительство также обязалось набрать 20 000 дополнительных полицейских.