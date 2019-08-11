Прем’єр Ізраїлю здійснить перший за 20 років візит до України

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху вперше за останні 20 років відвідає Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times of Israel.

У Києві Нетаньяху зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і відвідає Меморіальний комплекс "Бабин Яр", який увічнює пам'ять 50 000 євреїв, загиблих на цьому місці в 1941 році.

Його візит в Україну запланований на 18-20 серпня, менш ніж за місяць до виборів у Кнесет, провідні політологи кажуть, що таким чином він сподівається завоювати прихильність російськомовних ізраїльтян з українськими коренями.

У січні Ізраїль і Україна підписали угоду про вільну торгівлю, яка, за словами Єрусалиму, збільшить обсяг двосторонньої торгівлі.

Тоді Нетаньяху привітав сильні ізраїльсько-українські відносини. "Ці зв'язки мають глибокі історичні та культурні корені. Українські євреї становлять значну частину населення Ізраїлю. А в Україні проживає велика єврейська громада. Я думаю, що це четверта за величиною єврейська громада в Європі",-сказав він тодішньому президенту Петру Порошенку з цієї нагоди.

Видання зазначає, що Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який відвідав Київ з моменту вступу Зеленського посаду.

Останнім прем'єр-міністром Ізраїлю, який відвідав Україну, був сам Нетаньяху в березні 1999 року.