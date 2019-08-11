Премьер Израиля совершит первый за 20 лет визит в Украину

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху впервые за последние 20 лет посетит Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Israel.

В Киеве Нетаньяху встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетит Мемориальный комплекс "Бабий Яр", который увековечивает память 50 000 евреев, погибших на этом месте в 1941 году.

Его визит в Украину запланирован на 18-20 августа, менее чем за месяц до выборов в Кнессет, ведущие политологи говорят, что таким образом он надеется завоевать благосклонность русскоязычных израильтян с украинскими корнями.

В январе Израиль и Украина подписали соглашение о свободной торговле, которое, по словам Иерусалима, увеличит объем двусторонней торговли.

Тогда Нетаньяху приветствовал сильные израильско-украинские отношения. "Эти связи имеют глубокие исторические и культурные корни. Украинские евреи составляют значительную часть населения Израиля. А в Украине проживает большая еврейская община. Я думаю, что это четвертая по величине еврейская община в Европе",-сказал он тогдашнему президенту Петру Порошенко по этому случаю.

Издание отмечает, что Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который посетил Киев с момента вступления Зеленского должность.

Последним премьер-министром Израиля, посетившим Украину, был сам Нетаньяху в марте 1999 года.