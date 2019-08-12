Німеччина: розлючений натовп напав на чоловіків за вбивство зникаючого птаха

На півдні Німеччини розлючений натовп напав на двох чоловіків, підозрюваних у вбивстві зникаючого птаха - глушця (глухаря).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Двоє німців нібито вбили рідкісного птаха пляшкою під час повернення додому з вечірки, заявила в неділю поліція міста Тітізе-Нойштадт.

Чоловіки віком від 20 до 22 років були в стані алкогольного сп'яніння під час передбачуваного інциденту, який стався у регіоні німецького Чорного лісу на півдні країни.

Хлопці сказали, що птах загрожував їм, і вони просто захищалися.

Однак очевидці розлютилися та напали на чоловіків, згідно з повідомленням, оприлюдненим поліцією. Розлючений натовп побив підозрюваних вбивць птахів, облив їх пивом і затримав, поки не приїхала поліція.

Поліція підозрює кількох осіб у причетності до заподіяння тілесних ушкоджень та інших злочинів.

У Німеччині та інших країнах Європи глушцям загрожує вимирання. Зустрічі з людьми не рідкість у горбистих районах, де живуть птахи, а самці, як відомо, дуже завзято борються за свою територію.