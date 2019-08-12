Германия: разъяренная толпа напала на мужчин за убийство исчезающей птицы

На юге Германии разъяренная толпа напала на двух мужчин, подозреваемых в убийстве исчезающей птицы – глухаря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Двое немцев якобы убили редкую птицу бутылкой, возвращаясь домой с вечеринки, заявила в воскресенье полиция города Титизее-Нойштадт.

Мужчины в возрасте от 20 до 22 лет были в состоянии алкогольного опьянения во время предполагаемого инцидента, который произошел в регионе немецкого Черного леса на юге страны.

Парни сказали, что птица угрожала им, и они просто защищались.

Однако очевидцы разозлились и напали на мужчин, согласно сообщению, опубликованному полицией. Разъяренная толпа побила подозреваемых, облила их пивом и задержала, пока не приехала полиция.

Полиция подозревает нескольких человек в причастности к причинению телесных повреждений и другим преступлениям.

В Германии и других странах Европы глухарю грозит вымирание. Встречи с людьми – не редкость в холмистых районах, где живут птицы, а самцы, как известно, очень упорно борются за свою территорию.