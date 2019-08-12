В Румынии назвали фаворита среди кандидатов в президенты
Понедельник, 12 августа 2019, 14:00
Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис выдвинул свою кандидатуру на второй срок. Согласно опросу IMAS, за него, представителя Национал-либеральной партии, готовы проголосовать 41,7% граждан.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.
Правящая Социал-демократическая партия Румынии выдвинула в президенты премьер-министра Виорику Дэнчилэ. Согласно опросу, ее поддерживают всего 7,5%.
Читайте также
От Альянса либералов и демократов идет глава Сената Румынии Келин Попеску Тэричану, за которого готовы проголосовать 13,8% граждан. Виктор Понта (PRORomania) в опросе получил 12,9% поддержки.
Первый тур выборов президента Румынии назначен на 10 ноября. Если ни один из кандидатов не наберет 51% голосов, то второй тур состоится 24 ноября.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua