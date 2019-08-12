В Румынии назвали фаворита среди кандидатов в президенты

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис выдвинул свою кандидатуру на второй срок. Согласно опросу IMAS, за него, представителя Национал-либеральной партии, готовы проголосовать 41,7% граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Правящая Социал-демократическая партия Румынии выдвинула в президенты премьер-министра Виорику Дэнчилэ. Согласно опросу, ее поддерживают всего 7,5%.

От Альянса либералов и демократов идет глава Сената Румынии Келин Попеску Тэричану, за которого готовы проголосовать 13,8% граждан. Виктор Понта (PRORomania) в опросе получил 12,9% поддержки.

Первый тур выборов президента Румынии назначен на 10 ноября. Если ни один из кандидатов не наберет 51% голосов, то второй тур состоится 24 ноября.