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Хорватія назвала кількість легальних працівників з України у сфері туризму

Понеділок, 12 серпня 2019, 15:27

В Хорватії у сфері туризму офіційно працюють понад чотири сотні українців. 

Про це повідомляє" Європейська правда" з посиланням на Index.hr.

За даними Міністерства внутрішніх справ Хорватії, загалом в туристичній галузі офіційно працевлаштований 17 381 громадянин країн поза межами ЄС. Більшість з них складають боснійці - 6262 осіб.

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Далі - громадяни Сербії (5982) та Північної Македонії (2791). 553 дозволи на роботу надано громадянам Косова, 432 - України, 247 - Чорногорії, 227 - Албанії, 121 - Тайланду та 117 - Індії. 

Кількість іноземних робітників у Хорватії значно більша за кількість виданих дозволів на роботу.

Нещодавно уряд Хорватії вирішив збільшити квоту для іноземних працівників у сфері туризму на 2 тисячі осіб та на тисячу у будівельному секторі.

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