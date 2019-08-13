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У Німеччині чоловік потрапив за ґрати у день свого виходу з в'язниці через крадіжку ігристого

Вівторок, 13 серпня 2019, 09:27

У Німеччині 25-річний чоловік опинився за ґратами після того, як його звинуватили у крадіжці кількох пляшок ігристого вина у той день, коли його випустили з в'язниці.

Про це повідомляє "Європейська правда"  посиланням на AP.

Поліція заявила, що чоловіка помітили за крадіжкою кількох пляшок вина з магазину в баварському місті Фуерт.

Працівник магазину повідомив поліцію, розповівши, що підозрюваний пішов на вулицю. Поліція заявляє, що ексв'язня затримали з пляшками.

Зазначається, що може пройти деякий час, перш ніж підозрюваний нарешті зможе відкоркувати пляшку і відсвяткувати келихом ігристого вихід на свободу.

Оскільки у затриманого виявили ніж, то йому висловили підозру у підготовці збройного пограбування.

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