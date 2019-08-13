У Німеччині чоловік потрапив за ґрати у день свого виходу з в'язниці через крадіжку ігристого
Вівторок, 13 серпня 2019, 09:27
У Німеччині 25-річний чоловік опинився за ґратами після того, як його звинуватили у крадіжці кількох пляшок ігристого вина у той день, коли його випустили з в'язниці.
Про це повідомляє "Європейська правда" посиланням на AP.
Поліція заявила, що чоловіка помітили за крадіжкою кількох пляшок вина з магазину в баварському місті Фуерт.
Працівник магазину повідомив поліцію, розповівши, що підозрюваний пішов на вулицю. Поліція заявляє, що ексв'язня затримали з пляшками.
Зазначається, що може пройти деякий час, перш ніж підозрюваний нарешті зможе відкоркувати пляшку і відсвяткувати келихом ігристого вихід на свободу.
Оскільки у затриманого виявили ніж, то йому висловили підозру у підготовці збройного пограбування.
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