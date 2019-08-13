В Германии мужчина попал за решетку в день своего выхода из тюрьмы из-за кражи игристого
Вторник, 13 августа 2019, 09:27
В Германии 25-летний мужчина оказался за решеткой после того, как его обвинили в краже нескольких бутылок игристого вина в тот день, когда его выпустили из тюрьмы.
Об этом сообщает "Европейская правда" ссылкой на AP.
Полиция заявила, что мужчину уличили на краже нескольких бутылок вина из магазина в баварском городе Фуерт.
Работник магазина сообщил полиции, рассказав, что подозреваемый пошел на улицу. Полиция заявляет, что экс-заключенного задержали с бутылками.
Отмечается, что может пройти некоторое время, прежде чем подозреваемый наконец сможет откупорить бутылку и отпраздновать бокалом игристого выход на свободу.
Поскольку у задержанного обнаружили нож, то ему предъявили подозрения в подготовке вооруженного ограбления.
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