Северная Македония запретила использование символа македонцев на выполнение соглашения с Грецией

Северная Македония запретила публичное использование Вергинской звезды, национального символа македонцев, во исполнение соглашения с Грецией об изменении названия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Соглашение, которое было одобрено обоими национальными парламентами в начале 2019 года, предусматривает шестимесячный переходный период до введения запрета.

Согласно договору, Северная Македония не имеет ни связи, ни притязаний на культуру Древней Македонии и ее символы.

Вергинская звезда была изображена на первом флаге Северной Македонии, но позже удалена после того, как Греция ввела торговое эмбарго в отношении страны.

Звезда является национальным символом македонцев и используется как в греческой провинции Македония, так и в бывшей югославской республике (Северная Македония),

Четыре конституционные поправки, касающиеся изменения названия, были приняты в Северной Македонии 11 января 2019 года и вступили в силу 12 февраля того же года.