Ядерний вибух у Росії: Норвегія активізувала радіаційний моніторинг

Норвегія заявила, що активізувала радіаційний моніторинг після вибуху, що стався 8 серпня при ракетних випробуваннях під російським Архангельськом, але не виявила нічого ненормального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

У понеділок департамент ядерної безпеки та охорони навколишнього середовища Норвегії заявив, що місцеві та європейські аналізи не показали збільшення рівня радіації.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США "багато чому вчиться від невдалого ракетного вибуху в Росії", і додав, що "у нас є схожі, хоча і більш досконалі технології", не надавши більше деталей.

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Південний вітер та велика відстань між кордоном та вибухом звели нанівець шанси, що Фінляндія виявить будь-яку радіацію, повідомила Піа Вестербацька, директор Управління радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії у понеділок. Влада не перевіряла свої повітряні фільтри від часу інциденту, але очікує, що матиме результати цього тижня, додала вона.

Рівень радіації в російському місті Сєвєродвінську 8 серпня після аварії збільшився в 16 разів. Влада заявила, що проводила ракетні випробування на морській платформі. За даними оборонного відомства РФ, вибух стався під час випробувань рідинного реактивного двигуна на полігоні під Ньоноксою. Розвідка США підозрює, що вибух стався під час випробування прототипу крилатої ракети із ядерним двигуном.

Міністерство оборони спочатку заявило, що випромінювання залишалося нормальним після інциденту в четвер, але міська влада в Сєвєродвінську на півночі Росії заявила, що зафіксувала короткий сплеск рівня радіації. "Грінпіс" заявив, що рівень радіації зріс у 20 разів, пише Reuters.

Російське державне погодне агентство "Росгідромет" заявило у вівторок, що вважає, що рівень радіації зріс в 4-16 разів.

В результаті події загинули п'ятеро людей.