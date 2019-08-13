Ядерный взрыв в России: Норвегия активизировала радиационный мониторинг

Норвегия заявила, что активизировала радиационный мониторинг после взрыва, произошедшего 8 августа при ракетных испытаниях под российским Архангельском, но не обнаружила ничего ненормального.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В понедельник департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии заявил, что местные и европейские анализы не показали увеличение уровня радиации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "многому учатся от неудачного ракетного взрыва в России", и добавил, что "у нас есть похожие, хотя и более совершенные технологии", не предоставив больше деталей.

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Южный ветер и большое расстояние между границей и взрывом свели на нет шансы, что Финляндия обнаружит радиацию, сообщила в понедельник Пиа Вестербацка, директор Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии. Власти не проверяли свои воздушные фильтры со времени инцидента, но ожидают, что будет результаты на этой неделе, добавила она.

Уровень радиации в российском городе Северодвинске 8 августа после аварии увеличился в 16 раз. Власти заявили, что проводили ракетные испытания на морской платформе. По данным оборонного ведомства РФ, взрыв произошел во время испытаний жидкостного реактивного двигателя на полигоне под Нёноксой. Разведка США подозревает, что взрыв произошел во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерным двигателем.

Министерство обороны сначала заявило, что излучение оставалось нормальным после инцидента в четверг, но городские власти в Северодвинске на севере России заявила, что зафиксировали кратковременный всплеск уровня радиации. "Гринпис" заявил, что уровень радиации вырос в 20 раз, пишет Reuters.

Российское государственное погодное агентство "Росгидромет" заявило во вторник, что считает, что уровень радиации вырос в 4-16 раз.

В результате происшествия погибли пять человек.