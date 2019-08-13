Кліматичні протести в Лондоні: посольство Бразилії облили червоною фарбою

Демонстранти, які вимагають рішучої боротьби зі зміною клімату, 13 серпня облили червоною фарбою посольство Бразилії у Лондоні на знак протесту проти знищення тропічних лісів Амазонки та того, що вони описали як насильство над корінними народами, які мешкають там.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Двоє активістів групи "Повстання проти вимирання" вилізли на скляну навісу над входом до посольства, а двоє інших приклеїлися до вікон.

Червоні відбитки рук та смуги червоної фарби можна було побачити по всьому фасаду, а також гасла, такі як "Досить крові корінних".

"Повстання проти вимирання", яке спричинило хаос в центрі Лондона на кілька тижнів раніше цього року, заявило, що протест мав на меті засудити уряд Бразилії через "санкціоновані державою порушення прав людини та екоцид".

Група заявила, що протест був приурочений до маршу корінних жінок у Бразилії у вівторок, і що подібні акції відбуваються біля посольств Бразилії в Чилі, Португалії, Франції, Швейцарії та Іспанії.