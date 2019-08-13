Климатические протесты в Лондоне: посольство Бразилии облили красной краской

Демонстранты, требующие решительной борьбы с изменением климата, 13 августа облили красной краской посольство Бразилии в Лондоне в знак протеста против уничтожения тропических лесов Амазонки и того, что они описали как насилие над коренными народами, которые живут там.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Двое активистов группы "Восстание против вымирания" вылезли на стеклянный навес над входом в посольство, а двое других приклеились к окнам.

Красные отпечатки рук и полосы красной краски можно было увидеть по всему фасаду, а также лозунги, такие как "Довольно крови коренных".

"Восстание против вымирания", создавшее хаос в центре Лондона на несколько недель ранее в этом году, заявило, что протест имел целью осудить правительство Бразилии за "санкционированные государством нарушения прав человека и экоцид".

Группа заявила, что протест был приурочен к маршу коренных женщин в Бразилии во вторник, и подобные акции проходят у посольств Бразилии в Чили, Португалии, Франции, Швейцарии и Испании.